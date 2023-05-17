В Минобразования определились с датой последнего звонка: что известно

Министерство образования и науки рекомендует провести выпускной 16 июня, однако в каждом учебном заведении и местной администрации могут установить свои сроки, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал заместитель министра образования Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.

По его словам, 16 июня только рекомендованная Министерством образования дата.

"По усмотрению военных администраций каждого региона в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации с безопасностью внутри страны научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022-2023 учебного года" , — сказал Витренко.

Если во время мероприятия будет объявлена воздушная тревога, участники должны перейти в укрытия.

Кроме того, праздник последнего звонка могут устроить онлайн. Выпускных не будет на территориях, где дети учились в режиме онлайн.

Документы об образовании выпускникам рекомендуется вручать 21-23 июня.