Чехия забрала у российских дипломатов квартиры и земельные участки

Правительство Чехии отменило решения, которые по сей день позволяли России бесплатно пользоваться большими массивами земли на территории страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра по европейским делам Чехии Мартина Дворжака.

"Мы отменили правительственные решения, принятые под оружием российских танков после оккупации нашей страны, которые до сих пор позволяли России бесплатно пользоваться большими массивами земли на нашей территории" , - говорится в заявлении.

Министр добавил, что несанкционированные доходы от использования этих земель не должны использоваться для поддержки нынешней оккупации Украины.

Дворжак добавил, что российскую сторону в 2020 году сообщили о несанкционированном бесплатном использовании квартир и земель, однако никакого ответа получено не было.

České noviny сообщает, что дело касается пражских квартир рядом с посольством РФ, а также зданий в Брно, Карловых Варах или мест отдыха во Влканчицах и Еванах.

"Сегодняшняя отмена постановления коснется 59 земельных участков. Россия должна выполнить соответствующие налоговые обязательства по указанным объектам" , - говорится в материале.

Кроме того, вместо бесплатного использования можно будет договориться об использовании на основе договоров аренды.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал партнеров ускорить поставки оружия для контрнаступления. Он подчеркнул, что поставки должны быть осуществлены до конца весны.

Чешская инициатива "Подарок для Путина" собрала 2,3 млн долларов на закупку РСЗО RM-70 и 365 ракет для нужд Украины. Сбор закрыли через 2,5 месяца.