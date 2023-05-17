РосСМИ: В РФ арестовали за госизмену разработчиков гиперзвуковых ракет

Трое ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики, занимавшихся созданием гиперзвуковых летательных аппаратов, были поочередно арестованы силовиками по статье "Государственная измена", сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Moscow Times.

Сообщается, что во вторник, 16 мая, сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте по подозрению в госизмене Валерия Звегинцева — доктора технических наук и главного научного сотрудника, основавшего в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

С 7 апреля Звегинцев находится под домашним арестом. Его непосредственный руководитель, директор ИТПМ Александр Шиплюк, еще в августе прошлого года был помещен в СИЗО "Лефортово" через несколько дней после ареста главного научного сотрудника Анатолия Маслова. Обоим предъявлены обвинения по той же статье — 275 УК РФ "Госизмена". Маслова заподозрили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.

Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами. Экспериментальный дизайн такого оружия они представили еще в 2012 году на научном семинаре во Франции. Спустя четыре года появилась работа совместного авторства двух ученых об аэродинамических исследованиях при гиперзвуковых скоростях.

Шиплюк в последние годы также занимался защитным покрытием гиперзвуковых ракет.

Всего в Сибирском отделении РАН, которое известно сильным потенциалом в физико-математической области, уголовному преследованию подверглись 16 человек, включая экс-главу, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых — 54-летний Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, — умер в московском СИЗО вскоре после ареста сотрудниками ФСБ.

Российские захватчики ночью 16 мая атаковали Украину 18 ракетами различных типов, в том числе и шестью гиперзвуковыми "Кинжалами". Украинская система ПВО все их сбила.

За несколько дней до этого военные уничтожили на подлете к Киеву еще один "Кинжал".

Напомним:

О создании в России гиперзвукового оружия президент Владимир Путин объявил в 2018 году. В частности, он похвастался ракетами "Циркон", "Авангард" и "Кинжал".

Путин заверял, что против "Кинжала" бессильна любая ПВО.