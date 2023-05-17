Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат Франции вслед за нижней палатой парламента, Национальной ассамблеей, одобрил резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает Европейская правда.

За резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа проголосовали 327 из 343 французских сенаторов, остальные 16 высказались против.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил французский Сенат за "историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв"

"Такие преступления никогда не должны повториться и никогда не должны быть забыты" , – написал министр в Twitter.

French @Senat has just recognized the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. I am grateful to French senators for this historic vote which restores justice and honours the memory of millions of victims. Such crimes should never repeat and never be forgotten. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 17, 2023

По мнению авторов резолюции, Голодомор должен быть признан геноцидом, учитывая его цели отрицания украинской идентичности и исчезновения украинской нации.

"Это признание имеет целью провозгласить непоколебимую приверженность Франции уважению человеческого достоинства, выразить поддержку украинскому народу и предотвратить продолжение подобных действий" , – отмечают они.

В резолюции отмечается, что "обнародование зверств и страданий, которым подвергся украинский народ, является частью борьбы, сегодня, как и в прошлом, против забвения, за установление ответственности и законных репараций, а также против повторения этих трагедий".

Также документ содержит призыв к правительству Франции "публично осудить геноцид, совершенный советской властью против украинского сельского населения в 1932-1933 годах".

Напомним, Национальная ассамблея Франции признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа в конце марта.

В целом Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты более двух десятков стран мира, в том числе и в Европе. В марте к такому шагу прибегли Палата представителей Бельгии, нижняя палата бельгийского парламента, и парламент Исландии.