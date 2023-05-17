Стефанишина: Украина ожидает от НАТО четкого алгоритма движения к вступлению в Альянс

Украина ожидает, что НАТО предложит четкий алгоритм движения Украины для вступления в Альянс, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Важно получить заверения в готовности со стороны государств-членов НАТО поддержать формулу мира президента Владимира Зеленского. Глобально мы ожидаем, что будет зафиксировано, что Украина станет членом НАТО и что Альянс предложит четкий алгоритм движения к вступлению" , - сказала Стефанишина, очертив основные ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе.

К тому времени, по ее словам, критически важно, чтобы у Украины были гарантии безопасности от стран-членов НАТО, которые никоим образом не могут быть альтернативой членству. В частности, Украина рассчитывает на помощь в полном восстановлении территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ 1991 года.

Стефанишина также отметила, что на полях Саммита НАТО Украина ожидает одобрения обновленного Комплексного пакета помощи с целью достижения Украиной полной взаимосовместимости с Альянсом и комплексного перехода на стандарты НАТО.

Документ должен сфокусироваться на средне- и долгосрочных проектах. Украина определила ряд приоритетов, кроме достижения военной взаимосовместимости охватывающих сферы, связанные с преодолением последствий военной агрессии России. Это, в частности, гуманитарное разминирование, развитие системы медицинской (психологической) реабилитации раненых военнослужащих, а также система перехода с военной карьеры к гражданской жизни.

Напомним, что на ближайшем саммите НАТО Украина должна получить четкие условия и сроки вступления в Альянс.