Business Insider опубликовало схемы подземной части "дворца Путина" в Геленджике

Издание The Business Insider опубликовало схемы и чертежи подземной части "дворца Путина" в Геленджике, что в Краснодарском крае России, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Business Insider.

Сообщается, что документы были опубликованы на сайте проектной компании "Метростиль" как пример выполненных работ в начале 2010-х годов и находились в открытом доступе как минимум до 2016 года. Правда, объект назывался "комплекс подземных сооружений для пансионата в городе Геленджик Краснодарского края".

В частности, на планах изображены два сложных туннеля, пролегающих под дворцовым комплексом. Дворец и подземные сооружения соединены лифтом, который спускаетесь на глубину примерно 50 м.

Сообщается, что туннели хорошо укреплены, и в них есть все необходимое для жизни − достаточное количество пресной воды, вентиляция, разветвленная сеть кабелей, чтобы поддерживать жизнедеятельность VIP-персон в течение нескольких дней или недель подряд.

Туннели расположены на разных уровнях. Они имеют длину 40 и 60 м и ширину 6 м, создавая таким образом около 6 500 квадратных футов потенциального жилого пространства, которое имеет признаки взрывозащищенности.

Инженер-строитель, знакомый с оборонительными сооружениями, Тадеуш Габришевский после осмотра чертежей заявил, что они предназначены для выживания.

"Эта туннельная система имеет все для безопасности. Здесь есть противопожарная система. Есть вода, есть канализация. Это предназначено для того, чтобы кто-то мог выжить или убежать".

Отмечается, что Путин заказал это сооружение, имея в виду худшие сценарии развития событий. Особенно поражают 16 кабельных стоек, каждая шириной около фута, вмурованных в стену нижнего туннеля. Эти стойки предназначены для кабелей-"каналов", которые могут нести электричество, освещение, медный провод и оптоволоконный кабель, необходимый для командного пункта.

Сам объем кабелепроводов, проходящих через нижний туннель, является важным, поскольку он намного больше, чем может понадобиться для работы внутренних систем туннеля.

Габришевский считает, что это может быть какая-то резервная система для дворцового комплекса. Так что туннели − это не просто аварийные выходы. Вероятно, они являются своего рода аварийным спинным мозгом для всего дворцового комплекса.

Издание отмечает, что ни московская компания, которая приобрела "Метростиль", ни пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответили на запросы о комментариях.