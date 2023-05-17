Зеленский провел совещания относительно укрепления обороны Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел новые совещания относительно укрепления обороны Украины 17 мая, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее видеообращение президента 17 мая.

"Провел несколько подготовительных совещаний по новым шагам для укрепления нашей обороны и наших международных позиций".

Он также сообщил, что успешно прошел и визит украинской делегации в Республику Корея, где чиновники и первая леди Елена Зеленская провели встречи и переговоры различного уровня.

Зеленский поблагодарил президента Республики Корея за "четкое осуждение российской агрессии и поддержку глобальных усилий ради мира".

Он также отметил "важное решение Совета Европы", в частности то, что в итоговой резолюции саммита, который состоялся в Исландии, зафиксирована поддержка украинской формулы мира.