Кислица: Россия созывает Совбез ООН из-за поставок оружия Украине

Россия созывает на 18 мая заседание Совета безопасности ООН, чтоб осудить поставки вооружения Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

"В четверг Россия созывает Совбез ООН, чтобы "осудить" поставки оружия Украине — это сводит с ума рашистов, а Небензя, соучастник военных преступлений" , — сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным доклада ООН, экономика Украины потеряла значительную часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры из-за войны и сократилась в 2022 году на 29,1%, а в 2023-м, вероятно, будет находиться в стагнации, несмотря на внешнюю финансовую помощь, включая кредиты МВФ и бюджетную поддержку со стороны ЕС и США.