У ЗРК Patriot были повреждены 2 компонента - CNN

Два компонента зенитно-ракетного комплекса Patriot были повреждены во время ракетной атаки россиян.﻿﻿ Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

"Российский обстрел, который состоял из гиперзвуковых ракет "Кинжал", крылатых ракет "Калибр" и других боеприпасов, повредил генератор батареи Patriot и часть электроники системы" , - говорится в сообщении CNN.

По словам трех других американских чиновников, повреждения были минимальными, а один из них назвал их "незначительными". По словам одного из чиновников, система оставалась функциональной на протяжении всей атаки и остается в сети.

США направили инспекторов для проверки системы, после того, как было сообщено, что система, похоже, была повреждена.

Американские чиновники все еще оценивают, как именно были повреждены компоненты ЗРК, поскольку не похоже, что любой из компонентов подвергся прямому попаданию российской ракеты "Кинжал" или другого боеприпаса.

Одной из версий является то, что обломки падающей ракеты повредили компоненты Patriot, но официальные лица рассматривают и другие варианты.