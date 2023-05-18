США не разрешают украинским пилотам обучаться на F-16 в Европе - NYT

Соединенные Штаты не разрешают начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в Европе, несмотря на готовность нескольких стран провести такие тренировки.﻿ Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника, сообщает Украинская правда.

Он отметил, что без разрешения США украинских пилотов могут только ознакомить с техническим языком и провести тактические уроки. Пробные полеты на F-16 невозможны.

По данным издания, администрация Байдена, которая должна одобрить передачу любых самолетов американского производства, по-прежнему не уверена, что Украине нужны дорогостоящие истребители.

Высокопоставленный чиновник из США заявил, что Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, поскольку истребитель стоит слишком дорого. Как следствие на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины. Вместо этого администрация США собирается сконцентрироваться на поставке других вооружений.

В то же время он не исключил, что администрация Байдена может разрешить европейским странам передать свои F-16 Украине.

Напомним, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

В вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".

В то же время 17 мая министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в среду заявил, что в международных переговорах о возможной поставке истребителей F-16 в Украину нет прогресса.