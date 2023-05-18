В Крыму - взрыв на железной дороге: сошли несколько вагонов

По данным росСМИ и оккупационной администрации полуострова, утром 18 мая прогремел взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма, в результате чего с путей сошли 5 вагонов с зерном, движение поездов приостановлено, сообщает Украинская правда.

"Временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь − Севастополь. Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно" , - сообщил так называемый советник "главы Крыма" Олег Крючков.

По данным издания База, подрыв ж/д полотна произошел недалеко от Бахчисарая в 8:20 утра. В результате происшествия с путей сошли 5 вагонов с зерном.

Telegram-канал 112 пишет, что сошли 8 вагонов − 5 из них опрокинулись.

Mash сообщает, что якобы самодельное взрывное устройство было заложено под ж/д пути в районе села Чистенькое, рядом с Симферополем. Взрыв произошёл в начале состава. Повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами − около 15 м, глубина около 2 м.

Якобы обошлось без пострадавших, но очевидцы рассказывали, что звук был настолько сильным, что его слышали в соседних сёлах.