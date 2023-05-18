Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 510 оккупантов и 32 вражеские артсистемы

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 510 оккупантов и 32 вражеские артсистемы
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла более 201 тысячи военных, 3 198 артиллерийских систем, 2 759 беспилотников и 7 373 боевых бронированных машины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.23 ориентировочно:

  • личного состава − около 201 100 (+510) человек ликвидировано, 
  • танков − 3 773 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 373 (+8) ед,
  • артиллерийских систем − 3 198 (+32) ед,
  • РСЗО − 563 (+1) ед,
  • средств ПВО − 318 (+0) ед,
  • самолетов − 308 (+0) ед,
  • вертолетов − 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 759 (+11) ед,
  • крылатых ракет − 990 (+8) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 073 (+6) ед,
  • специальной техники − 418 (+1) ед.

Данные уточняются.

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