В Китае раскрыли детали переговоров спецпредставителя с Зеленским

Китай после встречи своего спецпредставителя с президентом Владимиром Зеленским заявил, что готов сотрудничать с Украиной и международным сообществом для установления мира.﻿ Об этом, со ссылкой на The Guardian, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Китай всегда играл конструктивную роль в налаживании гуманитарной ситуации в Украине по-своему и будет продолжать оказывать помощь Украине в пределах своих возможностей" , - заявил спецпредставитель Ли Хуэй, которого цитирует Министерство иностранных дел Китая.

Как утверждает дипломат, Китай готов искать "общий знаменатель" с мировым сообществом, чтобы установить мир в Украине.

"Китай готов содействовать международному сообществу, чтобы сформировать крупнейший общий знаменатель для разрешения украинского кризиса, и прилагать собственные усилия, чтобы остановить боевые действия, (установить) прекращение огня и восстановить мир как можно быстрее" , - говорится в заявлении.

Напомним, спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Украину накануне. Он провел переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.