ВСУ за сутки продвинулись на 1700 метров на Бахмутском направлении — Череватый

Вооруженным силам Украины удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах Бахмутского направления﻿. Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона, сообщает Деловая столица.

"В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти" , — заявил Череватый.

По словам военного, Бахмут остается эпицентром боевых действий. За сутки на Бахмутском направлении оккупанты 77 раз нанесли удары артиллерией и 6 — авиацией.