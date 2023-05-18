ВСУ за сутки продвинулись на 1700 метров на Бахмутском направлении — Череватый
Вооруженным силам Украины удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах Бахмутского направления. Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона, сообщает Деловая столица.
"В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти", — заявил Череватый.
По словам военного, Бахмут остается эпицентром боевых действий. За сутки на Бахмутском направлении оккупанты 77 раз нанесли удары артиллерией и 6 — авиацией.
"В боях уничтожено 130 оккупантов, 145 получили ранения, четыре попали в плен. Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки МСТА, БПЛА "Орлан" и восемь полевых складов с боеприпасами", — добавил спикер.