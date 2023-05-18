Ситуация в регионах: Попадания в трёх областях, над остальными - сбили

Согласно данным ОВА, вечером 17 мая россияне во время ракетного удара попали в промышленную инфраструктуру в Одессе, под утро 18 мая был "прилет" в объект инфраструктуры Хмельницкого района, на Житомирщине три ракеты попали в поле и еще одна была сбита, также украинские защитники сбили ракеты над Киевской, Винницкой, Кировоградской областями, сообщает Украинская правда.

Одесская область: в среду вечером враг нанес ракетный удар по г. Одесса. Атака происходила с использованием различных ракет с разных направлений. Большинство уничтожено противовоздушной обороной, но есть попадания в промышленную инфраструктуру. Один гражданский человек погиб, двое ранены.

Киевщина: во время ночной ракетной атаки врага работало ПВО. Попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. В результате падения обломков – повреждения нескольких частных зданий. Продолжается фиксация последствий атаки, данные уточняются.

Также обломки упали в нескольких районах столицы Киев.

Житомирская область: утром во время тревоги три вражеских ракеты попали в поле за пределами застройки. Еще одна ракета была сбита. Обломки повредили летнюю кухню и сарай. Жертв и пострадавших нет.

Полтавщина: ночью в области работала ПВО, вражеских попаданий не зафиксировано. Данные уточняются.

Винницкая область: в воздушном пространстве силами ПВО была сбита ракета. Данные уточняются.

Хмельницкая область: в четверг утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по области. Прозвучала серия взрывов. Работали силы ПВО.

Есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Кировоградская область: силы ПВО уничтожили крылатую ракету в небе над Александрийским районом и беспилотник – в Кропивницком районе.

В обоих случаях не обошлось без разрушений. Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены 3 дома. Обошлось без пострадавших.

Обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов. В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар. Эвакуированы жители окрестных дворов. Сейчас информация о погибших и травмированных уточняется.

Запорожская область: за сутки враг нанес 90 ударов по 16 населенным пунктам области: 82 артиллерийских обстрела – по Гуляйполю, Гуляйпольскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Белогорью, Щербакам, 7 ударов из РСЗО – по Железнодорожному, Степногорску, Малиновке, Полтавке, Каменскому, Степному и авиаудар – по Малой Токмачке.

Зафиксировано разрушение 31 объекта: дома и имущество мирных людей.

68-летняя жительница Гуляйполя погибла от полученных травм во время обстрела.

В Степногорске во время вражеских атак ранения получили трое: мужчины 44, 51 и 70 лет. Их оперативно доставили в медицинское учреждение и оказывают всю необходимую помощь.

Днепропетровcкая область: за прошедший день враг трижды ударил по Никопольскому району из тяжелой артиллерии. В Мировской общине повреждены многоквартирный дом, 11 особняков, хозяйственная постройка, пасека, две машины, 6 газопроводов, 7 линий электропередач, повреждены почтовое отделение, два учреждения культуры, детсад, амбулатория, сельхозпредприятие и магазин.

В Марганецкой общине разбита агрофирма.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Луганская область: за прошедшие сутки россияне вновь обстреляли Стельмаховку. Утром 17 мая оттуда удалось эвакуировать 4 человек.

Также оккупанты пытались атаковать вблизи соседнего Новоселовского, которое опустело несколько месяцев назад.

Кроме того, враг попытался наступать в районе Невского, нанес авиационные удары неподалеку Дибровы и Белогоровки.

Огонь артиллерии оккупационные войска направили в сторону Макеевки, Невского, Белогоровки и Дибровы.

За сутки противник совершил 94 обстрела (410 снарядов).

Донецкая область: этой ночью из ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", артиллерии "рашисты" обстреляли Константиновку, Торецк. Целились по жилым секторам, есть разрушения.

За прошедшие сутки под обстрелами были населенные пункты: Авдеевка, Лиман, Горняк, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, пгт Великая Новоселка, пгт Кураховка, пгт Нелиповка, пгт Удачное, с. Варваровка, с. Бердичи, с.Катериновка, с.Уманское, с.Карловка, с.Майское, с.Времовка.

Повреждены 20 жилых домов, здание ЧАО "АЗМК", здание дворца культуры, радиолокационное оборудование, 2 железнодорожных пути, гараж, 2 хозяйственные постройки, здание железнодорожного переезда, 2 ЛЭП, трансформаторная подстанция, 2 газопровода, 2 – цеха вагонного депо "Укрзализныци".

За сутки в Донецкой области 2 погибших, 5 раненых.

Дополняется