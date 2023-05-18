Укрэнерго: Будут ли отключения потребителей при возможном дефиците летом
При возможном дефиците в энергосистеме Украины летом отключения потребителей будут применяться в последнюю очередь. Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.
"Дефицит, который может быть в течение лета, не означает отключения потребителей. Его можно урегулировать несколькими способами и отключение потребителей – последний в перечне по приоритетности", - рассказал глава компании.
Кудрицкий добавил, что наиболее очевидным способом сбалансировать энергосистему является импорт электроэнергии из стран ЕС.
Второй – максимизировать использование нашей тепловой и гидрогенерации: тех энергоблоков, которые не будут находиться в плановых ремонтах или не повреждены российскими ракетными обстрелами.
"Мы также призываем украинских потребителей бережно потреблять энергоресурсы, особенно в вечерние часы – с 7 по 10 вечера. Пытаться переносить потребление с этих часов или на ночь или на дневные часы", - напомнил глава Укрэнерго.