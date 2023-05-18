Лидеры G7 обсудят идею международного саммита по Украине, - Reuters

Лидеры страны G7 поднимут вопрос проведения мирного саммита по Украине во время встречи в Японии.﻿ Об этом, со ссылкой на Reuters, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Лидеры состоятельных стран G7 обсудят идею проведения международного мирного саммита по Украине во время встречи в Японии на этой неделе", - рассказал Reuters официальный представитель ЕС, ознакомленный с обсуждениями.

Следует отметить, что лидеры G7 встретятся в японском городе Хиросима. Саммит продлится с 19 по 21 мая.

Среди участников саммита:

Канада - премьер-министр Джастин Трюдо;

Франция - президент Эммануэль Макрон;

Германия - канцлер Олаф Шольц;

Италия - премьер-министр Джорджа Мэлони;

Япония - премьер-министр Фумио Кисида;

Великобритания - премьер-министр Риши Сунак;

США - президент Джо Байден;

ЕС - Урсула фон дер Ляен, глава Еврокомиссии и Шарль Мишель, глава Европейского совета.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7, если разрешит ситуация на фронте.

Напомним, лидеры стран G7 также поднимут вопрос отслеживания российской торговли алмазами с целью введения ограничений на более позднем этапе.