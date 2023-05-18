Князев заявил, что хранил чужие деньги, ВСП согласился на его арест

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого во взяточничестве, удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры. ﻿﻿Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, сообщает Украинская правда.

За согласие на содержание под стражей Князева проголосовали 14 членов ВСП.

Теперь САП имеет возможность подать ходатайство в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о мере пресечения в виде содержания под стражей

Во время заседания ВСП обратили внимание на объяснения Князева относительно денег, которые были изъяты в его кабинете.

Князев сообщил, что его кабинет не является режимно-секретным объектом и что туда может прийти фактически любой.