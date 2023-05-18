Война в Украине может быть заморожена на десятилетия - СМИ

Российско-украинская война может превратиться в замороженный конфликт, который продлится десятилетиями — по примеру ситуации с разделенной Кореей﻿. Об этом говорится в материале издания Politico, сообщает Деловая столица.

В СМИ утверждают, что в Белом доме и других властных органах США уже проходили предварительные обсуждения возможных конфигураций линии разграничения, которую Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не должны быть официальными границами.

"Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. Это также становится все более вероятным на фоне растущего в администрации чувства того, что будущее украинское контрнаступление не нанесет России смертельный удар" , — отметили в издании.

Там добавили, что замороженный конфликт может стать "политически приемлемым долгосрочным результатом" для США и других стран-партнеров Украины, поскольку позволит снизить расходы на поддержку Киева. Взамен Украине могут предложить долгосрочные связи с США и НАТО в сфере безопасности.

"Есть школа мнения, которая говорит: "о, украинцы должны иметь Мариуполь и доступ к Азовскому морю". Есть другие, которые менее зациклены на размещении линий, пока Украина в безопасности в будущем" , — сказал бывший чиновник администрации, описывая разговоры во властных кругах США.

В Politico подчеркивают, что пока такие обсуждения остаются на ранних стадиях, и официальные лица США ожидают, что война будет оставаться в горячей стадии в течение довольно долгого времени. В настоящее время администрация Байдена намерена предоставлять Украине необходимые оружие и поддержку и дальше.

Собеседник издания пояснил, что для Вашингтона в целом характерно планировать параллельно сразу несколько сценариев развития ситуации.