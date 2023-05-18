Беларускі Гаюн: Беларусь строит фортификационные сооружения на границе с Украиной

В Беларуси, в 20 километрах от границы с Украиной, появилась линия "зубов дракона". Кроме того, рядом с ними строятся вероятно фортификационные постройки, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал мониторинговой группы Беларускі Гаюн.

В 10 километрах от Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона".

"Кроме того, совсем рядом с зубами продолжаются строительные работы по сооружению, вероятно, фортификационных сооружений" , - пишет пресс-служба.

Как пишет мониторинговая группа, символично то, что только сегодня утром, 18 мая, Александр Лукашенко утверждал, что будущее украинское контрнаступление является якобы "дезинформацией".

"То есть в контрнаступление Лукашенко не верит, но все равно решил перестраховаться?" , - добавляет пресс-служба.

Напомним, что, согласно данным мониторинговой группы, Россия в это время перебросила на авиационную базу под Минск свои истребители. Предварительно речь идет о 10 самолетах.