СМИ: В Швеции завершилась подготовка военных ВСУ на танках и БМП

Украинские военные численностью от 3000 до 5000 человек проходили подготовку в Швеции — они учились на танках Stridsvagn 122 и БМП CV90, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет издание Expressen.

Сообщается, что учения проходили перед украинским контрнаступлением, а солдаты уже вернулись в Украину в начале мая.

Бригада ВСУ может стать одним из самых мощных подразделений Украины. Во время пребывания в Швеции военные учились на танках Stridsvagn 122, БМП Stridsfordon 90 и артиллерийских установках Archer.

Вооруженные силы Швеции не подтвердили эту информацию. Также издание отмечает, что это первый случай, когда украинские военные обучались именно на территории Швеции. До этого шведские офицеры помогали обучать военных ВСУ на территории Британии.

Как сообщалось, ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Соединенные Штаты продолжают обучать военных ВСУ в Германии.