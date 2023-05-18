Санду: Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, чтобы защититься от РФ

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова стремится к скорейшему вступлению в ЕС, поскольку это поможет ей защититься от российской угрозы, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала в интервью AFP.

"Конечно, ничто не сравнится с тем, что происходит в Украине, но мы чувствуем риск и считаем, что можем спасти нашу демократию только став частью ЕС. Россия будет оставаться источником нестабильности в ближайшие годы. Мы должны защитить себя" , – отметила Майя Санду.

Она добавила, что рассчитывает на начало переговоров о вступлении в ближайшие месяцы.

"Мы хотели бы, чтобы это (вступление в ЕС) произошло как можно быстрее" , – отметила Майя Санду.

Глава МИД Молдовы также заявил, что считает вступление страны в ЕС фактором безопасности государства и назвал недостаточным для защиты Молдовы определенный конституцией статус нейтралитета.