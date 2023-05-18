Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба

В течение суток противник нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов, а также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 18 мая.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта, самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение этих суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Леоновка Черниговской области; Бояро-Лежачи, Павловка, Басовка, Мирополье Сумской области, а также Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись н.п. Каменка, Колодезное, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиационные удары в районах н.п. Богдановка, Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник провел наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имел. В течение суток нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы н.п. Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны в очередной раз отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. В то же время враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии столкновения, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары вблизи н.п. Золотая Нива и Большая Новоселка. Обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку, Новоукраинку и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Новополю Донецкой области и совершил артобстрелы населенных пунктов. Среди них – Бурлацкое, Донецкой области; Ольговское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За эти сутки нашими защитниками были уничтожены 21 крылатая ракета и 7 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 7 радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию оккупантов.