Временно поверенный в делах Украины в Грузии покидает страну

Сегодня, 18 мая, временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что покидает страну, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление посольства Украины в Грузии.

"Покидая Грузию, хочу пожелать всем вам мира, благополучия, гармонии и единства, успехов, счастья и благополучия" , - сказал Касьянов.

Он подчеркнул, что твердо убежден, что у Украины и Грузии не только общая история, но и общее светлое будущее в единой дружной семье европейских народов.

"Стратегическая цель наших стран присоединение к ЕС и НАТО - это вопрос уже самого ближайшего время" , - добавил временно поверенный.

Он отметил, что развязанная Россией война против Украины укрепила дружбу грузин и украинцев, и поблагодарил граждан Грузии за помощь, которую они оказали и продолжают оказывать.

Напомним, сегодня стало известно, что правительство Грузии не согласовывает визит президента в Брюссель.