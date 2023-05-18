Министр обороны: Италия присоединится к тренировкам украинских военных

Италия будет готовить украинских новобранцев в школах и на военных объектах в Италии, а также участвовать в учебных программах ЕС для Украины в Брюсселе, Польше и Германии, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил в четверг министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает Ansa.

На данный момент итальянское оборонное ведомство рассматривает возможность участия в европейской инициативе по подготовке украинских солдат "с направлением штабного персонала в командование в Брюсселе, Польше и Германии, а также может предложить специализированные учебные модули, которые будут проводиться, однако, в школах и на военных объектах на нашей национальной территории", сказал Крозетто на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и обороне, во время рассмотрения вопроса о миссии за рубежом.

"Национальный вклад в инициативы, реализуемые Европейским Союзом, предусматривает, начиная с 2023 года, участие в новой миссии военной помощи Украине, направленной на поддержку украинских вооруженных сил путем проведения учебно-тренировочных мероприятий и роста их потенциала, операций, проводимых распределенным образом на территории различных стран-членов Союза" – пояснил Крозетто.

Напомним, глава правительства Италии Джорджия Мелони после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Риме выразила уверенность в победе Украины в войне против России.