Столтенберг: Украина имеет необходимые средства для освобождения территорий
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг считает, что Украина обладает необходимыми для деоккупации захваченных Россией территорий средствами, сообщает Европейская правда.
Соответствующее заявление Столтенберг сделал в четверг на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в Лиссабоне.
"С начала незаконной войны России против Украины страны-члены НАТО предоставляют беспрецедентный уровень поддержки. И я уверен, что украинские войска имеют все средства, необходимые для того, чтобы вернуть оккупированные земли", – подчеркнул генсек Альянса.
Столтенберг отметил, что на разных этапах полномасштабного вторжения России поддержка Украины менялась – от легкого противотанкового вооружения до современных систем противовоздушной обороны, бронетехники и тяжелых боевых танков.
"И я приветствую недавние заявления членов Альянса о предоставлении крылатых ракет и обучение украинских пилотов пользоваться западными истребителями", – отметил он, добавив о необходимости продолжать поддержку Киева как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.
Генсек НАТО напомнил и о саммите в Вильнюсе, где, как он ожидает, будет принята новая стратегическая многолетняя программа помощи Киеву.
Ранее Столтенберг выразил убеждение, что Запад будет поддерживать Украину в войне столько, сколько потребуется, и эта поддержка не пошатнется даже в случае затягивания развязанной Россией войны.