Посол Франции в Украине прибыл с визитом в Изюм Харьковской области

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен прибыл с визитом в город Изюм Харьковской области, который с марта по сентябрь 2022 года находился под российской оккупацией, сообщает Европейская правда.

Об этом посол сообщил в Twitter.

Французский дипломат напомнил, что уже был в Изюме вскоре после его деоккупации, когда там начали обнаруживать массовые захоронения – в том числе и с участием французских следователей.

.@Franceenukraine de nouveau à #Izioum ville martyrisée durant les mois de l'occupation ???????? l'an passé. Retour sur les lieux tragiques où furent ensevelies les victimes ????????. Rappel que la lutte contre l'impunité des crimes de guerre ???????? est une priorité ????????. Ne pas oublier. ???????????????? https://t.co/HoF7Ckkp34 pic.twitter.com/K6g84MIJIe — Etienne de Poncins (@EdePoncins) May 18, 2023

"Изюм постепенно возвращается к жизни, несмотря на пережитые страдания" , – отметил де Понсен, отметив "удивительную стойкость жителей" города.

#Izium malgré les souffrances endurées revit progressivement. Merci au Maire et à S. Masselskyi, Chef de l’Administration militaire pour leur acceuil. Visite de l’Hôpital municipal durement touché et de la place centrale en rénovation. Magnifique résilience des habitants. ???????????????? https://t.co/Wp73faKvmZ pic.twitter.com/V78A2DhqBu — Etienne de Poncins (@EdePoncins) May 18, 2023

Посол не уточнил, когда именно он посетил Изюм, не сообщали о его визите и городские власти. В то же время глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в четверг сообщил о визите Этьена де Понсена в Славянск и Краматорск.

Ранее в мае посол Франции посещал город Умань, который пострадал от российского ракетного удара, и Кривой Рог Днепропетровской области.