Украина перехватила тактическую инициативу в районе Бахмута – ISW

Украинские войска перехватили тактическую инициативу и достигли тактически значительных успехов в районе Бахмута в ходе контрнаступательных операций 18 мая, говорится в отчете Института изучения войны (﻿ISW), сообщает Украинская правда.

В институте заявили, что соответствующие операции украинских сил являются продолжением локальных контрнаступлений, которые они проводят уже несколько дней, но не являются началом новой крупной операции.

Аналитики отметили, что несколько российских военкоров утверждают, что украинские силы прорвались через российские линии обороны к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к северо-западу от Клещеевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

Военкоры также утверждают, что российские силы отступили с позиций к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) на позиции к югу от этого села, но украинские войска в это село еще не входили, говорится в отчете ISW.

В институте напомнили, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российские войска, что они сдали 570 метров территории к северу от Бахмута.

В ISW отметили, что заявления Пригожина соответствуют заявлениям заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута.

Кроме того, уточнили аналитики, спикер Восточных сил полковник Сергей Череватый заявил, что за 18 мая украинские войска продвинулись на 1700 метров, а 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что контратаки ее бойцов расширили украинский выступ в районе Бахмута до 2000 метров в ширину и 700 метров в глубину.