США разрешат союзникам передать F-16 Украине - CNN

Администрация президента Джо Байдена в течение последних недель дала понять европейским союзникам, что США позволят им передавать истребители F-16 в Украину.﻿ Об этом CNN рассказали источники, сообщает Европейская правда.

Как отмечает телеканал, союзники и Конгресс все сильнее давят на Белый дом с требованием передать Украине F-16.

В то же время, по данным источников, администрации ничего не известно о каких-либо официальных запросах от союзников по поводу передачи F-16, а сотрудникам Государственного департамента, которые обычно отвечают за оформление документов для одобрения таких передач третьим сторонам, не было сказано приступать к работе.

Несколько европейских стран, в частности, Нидерланды заявили о готовности передать F-16 Украине. Но из-за чувствительных технологий, которые имеют самолеты, США должны предоставить разрешение на передачу их третьим сторонам.

В Вашингтоне выразили готовность предоставлять союзникам такие разрешения.

Ожидается, что этот вопрос станет предметом переговоров на следующем саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что портал Yahoo News получил в распоряжение внутренний документ ВВС США, в котором говорилось, что учебная программа для украинских пилотов на F-16 может составлять четыре месяца.