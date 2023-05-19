Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии, - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Хиросиму в Японию, чтобы присоединиться к лидерам "Большой семерки", которые собираются на саммит.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как пишет издание, президент Украины полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.

Такой информацией с Bloomberg якобы поделились люди, пожелавшие остаться анонимными при обсуждении конфиденциальной информации.

При этом отмечается, что представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.

Напомним, ранее на Банковой допускался личный визит президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7. Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква допустил, что глава государства может приехать в Хиросиму на саммит и такое решение зависит от ситуации на фронте.

Впрочем, уже позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Зеленский, по всей вероятности, не поедет в Хиросиму на саммит, который состоится 19-21 мая.