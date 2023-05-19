Воздушные силы: за ночь уничтожено 16 БПЛА и три "Калибра"

Воздушные силы ночью 19 мая уничтожили﻿ 19 из 22 российских "Шахедов" и 3 из 6 "Калибров", которые оккупанты выпустили по Украине.

"В течение этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено три крылатые ракеты и 16 ударных дронов" , - сообщили в ВС ВСУ.

Оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.

Всего было зафиксировано пуски 22 "Шахедов" и шести "Калибров"