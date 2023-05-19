Страны G7 готовятся к новым санкциям против России - Белый дом

На саммите стран G7 в японской Хиросиме объявят о введении новых санкций против России, сообщает Экономическая правда.

"Кроме того, мы объявим о более 300 новых санкций против физических, юридических лиц, судов и самолетов" , – отметил чиновник.

Эти меры будут направлены на то, чтобы остановить возможность обхода ограничительных мер. Они будут направлены против финансовых посредников, а также субъектов, которые помогают поддерживать развязанную Россией войну. Это будут санкции по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, добавил он.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что на саммите G7 не будут обсуждать вопрос полного запрета экспорта в Россию, а основное внимание будут уделять выполнению санкций и уклонению от них.