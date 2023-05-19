СНБО: Зеленский примет участие в саммите G7 онлайн

В СНБО заявили﻿, что президент Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в онлайн-режиме. До этого секретарь СНБО Алексей Данилов намекал, что Зеленский будет в Японии лично.

"Кто бы сомневался, что наш президент там (на саммите G7 - ред.) не будет присутствовать. Мы уверены, что наш президент будет находиться там, где нужно, в любой точке мира, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны.