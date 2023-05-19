Минобороны РФ заявило о визите Шойгу на оккупированные территории

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу якобы прибыл на временно оккупированную территорию Запорожской области﻿. Об этом говорится в сообщении российского ведомства, сообщает Деловая столица.

Там пишут, что Шойгу "проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении".

Военный заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба относительно "текущей обстановки, характера действий противника и выполнения российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях".

Кроме того, он провел совещание с командующим группировки, поставил командующему и командирам задачу "продолжать активное ведение комплексной разведки".

Также министр приказал обеспечить войска на фронте всем необходимым и "безопасно размещать личный состав".