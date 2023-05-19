В ГУР сообщили, сколько ракет может изготавливать РФ в месяц

Россия исчерпала значительный запас ракетного вооружения, но смогла наладить производство, о чем свидетельствуют обломки сбитых ракет, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина.

"Они минимум дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым. Сейчас россияне в состоянии изготавливать около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 − 35 единиц, "Кинжалов" − две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" − пять единиц. Таким образом, им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции" , - заявил представитель ГУР.

Скибицкий уточнил, что обломки сбитых в Украине российских ракет свидетельствуют о том, что это оружие только сошло с конвейера − эти боеприпасы изготовили в первом квартале 2023 года.

Разведка считает, что Россия будет терроризировать Украину ракетами, пока у нее будет хватать ресурса, поэтому Украине важно продолжать укреплять ПВО.