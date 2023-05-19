Активисты протестуют. В Грузии приземлился первый самолет из РФ

В Грузию прилетел первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва — Тбилиси. Борт российской авиакомпании Азимут в тбилисском аэропорту встречают акцией протеста, сообщает Новое время.

Первым рейсом из Москвы в Тбилиси прилетела делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей. Среди них: председатель общественной организации Солидарность во имя мира Мераб Чикашвили, директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, член организации Солидарность во имя мира Михаил Жгенти, член Социалистического движения Грузии Темур Пипия, руководитель центра Грузинско-российской дружбы Валерий Кварацхелия, экс-депутат парламента Грузии Темур Маисурадзе, бизнесмен Мамука Пипия. Пассажиров на борту самолета российской авиакомпании в честь этого события угощали шампанским.

В то же время в аэропорту проходит акция протеста грузинской оппозиции и других противников возобновления прямых авиарейсов в Россию.

К аэропорту стянули усиленные наряды правоохранителей.

Активисты встретили рейс с протестными транспарантами, флагами Грузии, Евросоюза и Украины.

Ранее Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что первые рейсы могут запустить в конце мая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает положительным заявления Путина об отмене виз для грузин и возобновлении авиарейсов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал решение Тбилиси ложной позицией и добавил, что история все расставит на свои места.

Пресс-секретарь Госдепа США Ведант Пател заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией вызовет беспокойство не только у стран Запада, а также у компаний, которые могут работать из грузинских аэропортов.

Более 100 неправительственных организаций ранее обвинили грузинские власти в саботаже получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз из-за возобновления авиасообщения с Россией.