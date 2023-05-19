Лидеры G7 объявили о новых ограничениях против российских алмазов

"Группа семи" (G7) объявила о планах ограничить торговлю алмазами с Россией, чтобы сократить доходы, которые финансируют войну РФ против Украины.﻿ Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 в пятницу, в первый день трехдневного саммита в Хиросиме, сообщает Украинская правда.

"С целью уменьшения доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов, мы будем продолжать тесно сотрудничать с целью ограничения торговли и использования алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, а также взаимодействовать с ключевыми партнерами с целью обеспечения эффективного внедрения будущих скоординированных ограничительных мер, в том числе с помощью технологий отслеживания" , – говорится в заявлении.

Точные детали того, как будут работать санкции в отношении российских алмазов, точно не известны.

Согласно источникам в ЕС, технология отслеживания алмазов будет использована для того, чтобы гарантировать, что российские алмазы все еще можно будет идентифицировать после перепродажи через другие страны, такие как Индия или Объединенные Арабские Эмираты.

В ЕС торговля российскими алмазами уже упала примерно на 80% из-за добровольных обязательств. Но официальных ограничений ЕС в отношении российских алмазов еще не вводил, частично из-за сопротивления Бельгии.

Россия является крупнейшим в мире производителем алмазов. Торговля драгоценными камнями является важной отраслью и значительным источником дохода РФ.