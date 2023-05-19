Граждане 5 стран поддерживают приглашение Украины в НАТО до окончания войны

Во Франции, Германии, Италии, Нидерландах и США существует общественная поддержка начала процесса вступления Украины в НАТО даже в то время, пока война продолжается.﻿ Об этом свидетельствует результат опроса граждан пяти стран, сделанный по заказу центра "Новая Европа" компанией Kantar, сообщает Украинская правда.

Учитывая проведение саммита НАТО в Вильнюсе, на котором Украина ожидает получить приглашение на вступление в Альянс, граждан 5 стран, входящих в блок, спросили, на какие действия НАТО они надеются.

Если рассматривать два самых популярных варианта ответов вместе – "пригласить Украину стать членом НАТО, несмотря на войну" и "пригласить Украину стать членом НАТО, но с фактическим вступлением после окончания войны" – то заметна поддержка приглашения большинства граждан во всех странах, где проводили опрос.

Уровень поддержки этих двух объединенных вариантов колеблется в опрошенных странах ЕС от 50% до 56%, тогда как в США эту опцию предпочитают 70% респондентов из тех, кто определился.

Наибольшее сопротивление членству Украины в НАТО наблюдается в Германии (22%), а наименьшее – в США, где против выступают лишь 12%. Показатели в других странах следующие: 17% во Франции, 19% в Италии и 16% в Нидерландах.

Для наиболее осторожных сторонников вступления Украины в НАТО предложили вариант ответа: "подождать с приглашением, пока не закончится война". Этот ответ предпочли примерно четверть респондентов с самой высокой поддержкой в Нидерландах (29%) и самой низкой в США (19%).

Этот же опрос показал, что во Франции, Германии, Италии, Нидерландах и США граждане считают наиболее эффективной предпосылкой обеспечения длительного мира в Украине смену режима в России.