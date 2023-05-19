"Укрэнерго" снова призывает экономить электроэнергию в вечерние часы

В "Укрэнерго" заявили, что для сохранения баланса необходимо экономное потребление электроэнергии в вечерние часы, поэтому просит перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении госкомпании.

В "Укрэнерго" заявили, что очередная ночная атака россиян ракетами и дронами не привела к повреждениям магистральных сетей.

"Однако, сегодня днем обстрелами были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из электростанций на востоке.

Вследствие обстрелов врага также повреждениям подвергаются и распределительные сети в прифронтовых и приграничных областях. Продолжается их восстановление. В то же время продолжается ремонтная кампания на ряде атомных и тепловых электростанций", - говорится в отчете.

"Из-за совокупности этих факторов уменьшился объем производства электроэнергии. Сейчас ее достаточно для покрытия потребностей потребителей, но для сохранения баланса в вечерние часы необходимо экономное потребление электроэнергии.

Просим перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь. Выключив несколько электроприборов или используя их не в период вечернего пика, вы поможете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", - говорится в сообщении.

В ночные и дневные часы при пониженном потреблении продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу.

Импорт в Украину в пятницу отсутствует.

Тем временем в ДТЭК заявили, что из-за обстрелов одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии.

"Сегодня днем, 19 мая, в результате обстрелов со стороны России были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК Энерго.

Вследствие этого станция прекратила производство электроэнергии", - заявили в компании.

Отмечается, что энергетики активно работают над восстановлением выдачи мощности в энергосистему. Свои действия они синхронизируют с "Укрэнерго".

В мае генерирующие предприятия ДТЭК Энерго были атакованы трижды, а с сентября прошлого года - 33 раза, добавили в компании.