ОВА: Россия обстреляла Сумскую область, погибли трое энергетиков

ОВА: Россия обстреляла Сумскую область, погибли трое энергетиков
Фото: ОВА

Российские оккупанты в пятницу, 19 мая, обстреляли Сумскую область. В результате погибли трое энергетиков, которые осматривали линии электропередачи, сообщает Новое время.

Сумская ОВА в Telegram сообщает, что оккупанты обстреляли Юнаковскую общину приблизительно в полдень.

"Сегодня около полудня в Юнаковской общине в результате обстрелов погибли три гражданских лица! Обстоятельства гибели людей выясняются", — говорится в сообщении.

В Минэнерго уточнили, что в Сумской области при осмотре линии электропередачи погибли трое энергетиков.

"Во время осмотра воздушной линии 35 кВ „Юноковка — Большая Рыбица“ погибли три работника АО „Сумыоблэнерго“. Обстоятельства выясняются. В районе продолжаются боевые действия", — говорится в сообщении в Telegram.

Новости

Популярные темы форума

analytics