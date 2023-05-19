ОВА: Россия обстреляла Сумскую область, погибли трое энергетиков

Российские оккупанты в пятницу, 19 мая, обстреляли Сумскую область. В результате погибли трое энергетиков, которые осматривали линии электропередачи, сообщает Новое время.

Сумская ОВА в Telegram сообщает, что оккупанты обстреляли Юнаковскую общину приблизительно в полдень.

"Сегодня около полудня в Юнаковской общине в результате обстрелов погибли три гражданских лица! Обстоятельства гибели людей выясняются" , — говорится в сообщении.

В Минэнерго уточнили, что в Сумской области при осмотре линии электропередачи погибли трое энергетиков.