Игнат: ЗРК Patriot уже работает и будет защищать Украину и дальше

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в пятницу, 19 мая, сообщил, что система ПВО Patriot уже работает и будет защищать Украину и дальше, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона Игнат напомнил, что ЗРК это не одна машина, а большое количество техники, которая работает в комплексе.

"Это радиолокационная станция, радар, командный пункт и пусковые установки, которые один дивизион может иметь до восьми. Это все рассредоточено по разным локациям" , — сказал он.

Спикер отметил, что российские вбросы об уничтожении системы Patriot нужны самим россиянам, чтобы показать так называемую «мощь» своего оружия.

"Хочу заверить, что с Patriot все в порядке. Ну да, это война, иногда может потрепать со стороны. Но, я думаю, все уже работает и Patriot будет защищать и дальше нас" , — подчеркнул он.

В ночь на 16 мая Россия массировано атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробаллистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщил, что ЗРК Patriot получил незначительные повреждения двух компонентов, но продолжал работу.

Накануне заместительница спикера Министерства обороны США Сабрина Синг заявила, что поврежденный в результате российской атаки зенитно-ракетный комплекс Patriot отремонтировали, он полностью восстановлен и в рабочем состоянии.