Кабмин утвердил план подготовки к следующему отопительному сезону

Кабинет министров утвердил План подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов и решение о создании штаба по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к следующей зиме, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Один из приоритетов восстановления - энергетика. Уже сейчас готовимся к следующей зиме.

Продолжаются интенсивные ремонты сетей и энергетических объектов. Не просто ремонтируем, а модернизируем. Наша цель - обезопасить себя от российских атак. Россия не откажется от терроризма, но в наших силах свести его последствия к минимуму. Для этого аккумулируем помощь партнеров, делаем запасы ремонтного оборудования, децентрализуем систему с помощью объектов малой генерации. Ежедневно становимся сильнее", - заявил премьер.

Также установили алгоритм прохождения процедур для начала ремонтов энергообъектов.