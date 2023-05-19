Кабмин утвердил план подготовки к следующему отопительному сезону
Кабинет министров утвердил План подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов и решение о создании штаба по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к следующей зиме, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Один из приоритетов восстановления - энергетика. Уже сейчас готовимся к следующей зиме.
Продолжаются интенсивные ремонты сетей и энергетических объектов. Не просто ремонтируем, а модернизируем. Наша цель - обезопасить себя от российских атак. Россия не откажется от терроризма, но в наших силах свести его последствия к минимуму. Для этого аккумулируем помощь партнеров, делаем запасы ремонтного оборудования, децентрализуем систему с помощью объектов малой генерации. Ежедневно становимся сильнее", - заявил премьер.
Также установили алгоритм прохождения процедур для начала ремонтов энергообъектов.
"Речь идет о взаимодействии операторов критической инфраструктуры, министерств, Агентства восстановления и ОВА. Все будет происходить быстро, чтобы успеть к следующему осенне-зимнему периоду", - добавил Шмыгаль.