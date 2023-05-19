Канада объявила о новых санкциях против России: кто попал в список

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу объявил о введении новых санкций против России в связи с ее агрессивной войной против Украины и военными преступлениями против украинцев, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Canadian Press.

В коротком заявлении для СМИ на полях саммита "Группы семи" премьер-министр объявил о наложении санкций против более 70 человек, которые поддерживают незаконные военные действия России и причастны к нарушениям прав человека.

Ограничения, среди прочего, касаются "17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии и ноу-хау российским вооруженным силам, членов семей лиц, внесенных в список, и членов кремлевской элиты".

Санкции также будут применены к 30 физическим и восьми юридическим лицам, "причастным к продолжающимся нарушениям Россией прав человека, в том числе к перемещению и содержанию украинских детей в России".

Перечень подсанкционных лиц Канада пока не обнародовала.

Новые ограничения Канада объявила после того, как Соединенные Штаты и остальные ведущие экономики "Группы семи" договорились об усилении санкций против России во время встречи в Японии.

В частности, "Группа семи" объявила о планах ограничить торговлю алмазами с Россией, чтобы сократить доходы, которые финансируют войну РФ против Украины.