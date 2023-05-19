CNN: Байден на саммите G7 поддержал обучение ВСУ на F-16

Соединенные Штаты Америки поддерживают совместные усилия союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время саммита G7, передает CNN.

Как рассказал один из чиновников, обучение на истребителях не будет происходить в США, однако американский персонал будет участвовать вместе с европейскими союзниками и партнерами. Ожидается, что учения продлятся несколько месяцев и могут начаться "в ближайшие недели".

"Поскольку учения будут проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда фактически предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит" , - сказал чиновник.

Также он добавил, что сегодня США и союзники сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, вооружений и тренировок, необходимых для проведения наступательных операций этой весной и летом, а совершенствование Воздушных сил ВСУ - отражают долгосрочную преданность самообороне нашей страны.

Истребители для ВСУ

16 мая премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции для передачи Украине истребителей F-16.

Как писало NYT, ряд стран Европы готовы прислать F-16 ВСУ, однако власти США некоторое время не позволяли начать обучение украинских пилотов на них. В конце концов группа из 14 членов Конгресса США направила письмо Байдену с просьбой разблокировать поставки.

За словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, главы министерств обороны стран-членов Альянса поднимут вопрос передачи нашей стране самолетов во время саммита в Вильнюсе.