Вечерняя сводка Генштаба: за сутки 70 боевых столкновений

Оккупанты продолжают сражаться и нести потери на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки произошло 70 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои - за Бахмут и Марьинку. За сутки захватчики также потеряли 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волфино, Славгород, Плетеневка Сумской области. В течение этих суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня Черниговской области и Малушино на Сумщине, а также Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Григорьевки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалиново, Степного, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудар в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы вблизи Новокалиново, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомыс.

Осуществил обстрелы населенных пунктов.

Среди них - Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области; а также Золотая Балка, Берислав, Степановка и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

В течение этих суток наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 16 иранских ударных БпЛА "Shahed" и 2 вражеских разведывательных БпЛА различного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 6 станций радиоэлектронной борьбы противника.

Также в течение этих суток оккупанты нанесли 6 ракетных и 51 авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области, есть погибшие и раненые гражданские лица, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.