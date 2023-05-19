Россияне соединили остров Джарылгач с оккупированной Херсонщиной
Российские войска засыпали песком полосу воды между материком и островом Джарылгач, таким образом присоединив его к оккупированным территориям Херсонщины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Сухопутные войска в Telegram.
"По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу к острову песком".
В войсках объяснили, что это сделано с целью более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд.
В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.