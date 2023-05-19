Маляр: Россияне перебросили под Бахмут еще несколько тысяч оккупантов

Российские захватчики перебросили на Бахмутское направление еще несколько тысяч оккупантов, продолжаются очень тяжелые бои. Украинские защитники снизили там темпы продвижения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои.

Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают наши потери".

По словам Маляр, в Бахмуте оккупанты превращают здания в пепел.

"Россияне оставляют в городе только фундамент, который невозможно оборонять.

Вместе с тем, украинские войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет".

Заместитель министра добавила, что в пригороде Бахмута 19 мая темпы продвижения защитников несколько снизились.

"В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции. Украинские воины отражают все атаки врага на этом направлении".

Маляр отмечает, что оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет: