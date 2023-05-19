Кулеба: Португалия присоединилась к "коалиции истребителей"

Португалия присоединилась к авиационной коалиции, а также готова тренировать украинских пилотов и механиков, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со ссылкой на сайт МИД.

Кулеба поблагодарил правительство Португалии за решение присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах западного типа.

"Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к танковой коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы у Украины была возможность сбросить Россию с украинского неба" , — подчеркнул министр.

Португальская сторона также подтвердила готовность в дальнейшем поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Кроме того, главы МИД Украины и Португалии скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе. Дмитрий Кулеба подчеркнул важность принятия лидерами Альянса политического решения об определении алгоритма вступления Украины в НАТО.

Напомним, президент США Джо Байден на саммите "Большой семерки" (G7) в Японии подтвердил участие Вашингтона в "коалиции истребителей" — американцы планируют тренировать украинских летчиков на боевых самолетах четвертого поколения, в том числе и F-16.

По информации NBC, США вместе с союзниками хотят передать Украине истребители F-16, однако, когда это произойдет неизвестно.