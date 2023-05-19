Дания будет обучать украинских летчиков, не исключает передачу F-16

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал обсуждение конкретных планов участия своего государства в так называемой коалиции истребителей для предоставления Украине современной авиации, сообщает Европейская правда.

Об этом Поульсен заявил в совместном интервью датским изданиям DR и Ritzau.

По словам датского министра, после решения США присоединиться к "коалиции истребителей" страны могут совместно приобщиться к "переподготовке украинских летчиков, чтобы те могли летать на F-16 в долгосрочной перспективе".

"Дания приложит значительные усилия для того, чтобы это стало приоритетной задачей" , – подчеркнул Поульсен.

По его словам, окончательный формат обучения украинцев страны коалиции доработают в течение следующего месяца, а в ближайшее время – обсудят во время встречи министров обороны ряда стран в Варшаве.

Глава Минобороны Дании подтвердил, что страна по-прежнему открыта к обсуждению возможной передачи Украине истребителей F-16, но пока этот вопрос не стоит.

"Мы открыты для обсуждения – после того, как мы проведем учения, – должны ли мы пойти дальше и передать истребители F-16" , – сказал он.

Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

По данным СМИ, США и их союзники планируют также предоставить Украине истребители F-16, но не в краткосрочной перспективе.