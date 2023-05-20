Politico: Байден после встречи с Зеленским объявит о новой военной помощи Украине

Президент США Джо Байден намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

Источники издания сообщили, что в пакет помощи войдут артиллерийские орудия, бронетехника и противотанковые средства.

"Это оборудование, которое США и союзники поставляли в прошлом, но очень необходимо накануне боев, ожидаемых весной и летом" , - пишет издание.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отправится на саммит G7 в Японии. Там он намерен провести встречу с президентом США Джо Байденом.